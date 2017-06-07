يتزايد الصخب حول توجه شركات السيارات نحو المفاهيم الكهربائية هذه الأيام شيئًا فشيئا، إلا أن مثل هذه السيارات لا تعد النوع الوحيد الذي يستمد طاقته من الكهرباء.

وكشفت شركة "Soel Yacht" التي تتخذ من هولندا مقرًا لها، عن مفهومها الكهربائي لليخوت عام 2015، عبر النموذج "سويل كات 12" المزود ببطارية ليثيوم، ويمكن أن يعمل ست ساعات في الليل.

وبحسب تقرير لـ"بزنس إنسايدر" فإن النموذج يتمتع بـ"الاستقلالية" لكن ذلك لا يعني أنه يستطيع الإبحار من تلقاء نفسه، وإنما يتمتع بالاستقلالية في توليد الطاقة الخاصة بنظام الدفع الكهربائي باستخدام مجموعة من الألواح الشمسية.

ويبلغ طول اليخت 39 قدمًا (11.9 متر)، ويمكنه استيعاب 24 راكبًا، وتصل سرعته إلى ما بين 6 إلى 15 عقدة (11.1 إلى 27.8 كيلو متر)، ويبدأ سعره من 600 ألف دولار، إذ لا تستهدف الشركة العملاء الأثرياء الذين يبحثون عن التصميمات الخاصة.

ويوفر مفهوم العمل بالطاقة الشمسية وسيلة أفضل للإبحار والسفر، في ظل تزايد تبني القضايا البيئية بالتزامن مع تعاظم المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي.

وخططت الشركة لطرح اليخت الجديد خلال العام الماضي، لكنها تأخرت لأسباب غير معلومة، وقالت إنها تعمل على إنتاج أول الطرازات في حوض لبناء السفن في أوكلاند بنيوزيلندا، على أن يشحن إلى أحد المنتجعات الفرنسية في يوليو.