كشف موقع يهتم بشؤون الصحة والتغذية عن أهم الأسباب التي تجعلك تتناول فاكهة المانجو يوميا وهي: ان القيمة الغذائية لثمرة مانجو تساعدك يوميا على الحصول على فيتامين C وA B والألياف والبوتاسيوم والماغنيسيوم، كما أن تناول المانجو في شكلها الخام يمكن أن يساعدك على إنتاج المزيد من عدد خلايا الدم الحمراء، ثانيا محاربة السرطان، حيث إن مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو تحمي الجسم من السرطان، مثل سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان الدم.

كذلك تحمي المانجو العين، وهي قادرة على منع العمى من خلال تعزيز مستويات البصر الجيد.



وأخيرا تساعد على فقدان الوزن، حيث تخلو المانجو من الدهون، والكولسترول، وبالتالي فإنها لا تضيف على السعرات الحرارية شيئا، ومحتوى الألياف الموجودة في المانجو يساعدك على الشعور الكامل بالشبع لفترة أطول.