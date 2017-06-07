حصل طبيب سعودي يدعى محمد بكري موسى مبتعث لكوريا الجنوبية لدراسة الماجستير في طب الأسنان والبورد الكوري لجراحة الفم والأسنان على جائزة "ألطف طبيب"، التي تقدمها جامعة سيؤول الكورية.



وكرمت جامعة سيؤول الكورية الطبيب السعودي محمد بكري موسى، وفقا لـ"المدينة"، بعد أن استحق الجائزة لحصوله على أعلى أصوات للمرضى على مستوى الأطباء.



بدورها كرمت السفارة السعودية في سيؤول الطبيب موسى في حفل إفطارها السنوي لحصوله على الجائزة، وذلك بحضور المديرة العامة لرعاية الصحة العالمية بوزارة الصحة الكورية، بجانب حضور عدد من الأساتذة الجامعيين الكوريين، بالإضافة لحضور سفير المملكة بسيؤول رياض المباركي، وعدد من أعضاء السفارة السعودية.