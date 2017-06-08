أظهر تسجيل مصور طريف تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيواني باندا صغيرين وهما يحاولان مساعدة رجل أثناء قيامه بتنظيف حديقة مركز للعناية بحيوانات الباندا غربي الصين، على طريقتهما الخاصة.

ويظهر الفيديو أحد صغار الباندا وهو يعبث بمكنسة بينما كان توأمه يعبث بصندوق بلاستيكي مسبباً الفوضى في المكان.

وقد حاول الرجل السيطرة على الموقف ولكن دون جدوى حيث فر صغير الباندا من بين يديه حاملاً الصندوق البلاستيكي بعيداً عنه. وعادة ما تتدخل والدة الصغيرين لإنقاذ الموقف عندما يخرجان عن السيطرة.

ويذكر بأن السياح الذين يزورون مركز تشينغدو للعناية بالباندا، يمضون وقتاً ممتعاً في مراقبة صغيري الباندا الشقيين المفعمين بالنشاط والحيوية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.