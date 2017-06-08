وثقت كاميرا مراقبة في محطة وقود في حائل السعودية، لحظة اندلاع حريق في المحطة الواقعة في حي المصيف، بسبب خطأ قام به سائق مركبة أثناء تعبئة مركبته بالوقود.

ورصدت الكاميرا مركبتين تقفان في المحطة للتزود بالوقود، حيث قام أحد السائقين بالتحرك بها قبل الانتهاء من تعبئتها ما تسبب في نزع إحدى المضخات واشتعال الحريق، ليهرع من كانوا بداخل السيارتين بينهم امرأة، فيما أسرع عامل المحطة وأحضر طفاية الحريق في محاولة للسيطرة عليه قبل انتشاره في جميع أنحاء المحطة.

وأشاد سعوديون بتصرف العامل الشجاع، معتبرين أن سرعة تصرفه وشجاعته السبب الرئيسي في السيطرة على الحديق والحيلولة دون وقوع كارثة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، إنه تمت مباشرة الحريق بعد تلقيهم بلاغا بوقوعه، واتضح أن الحريق كان جزئيا وتم إخماده، مؤكدا أنه لم يصب أحد بأذى، وفقا لموقع “أخبار 24”.