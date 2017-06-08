بحيرات القدرة هي سلسلة من البحيرات الصناعية التي تمتد على طول صحراء سيح السلام.

وفي هذا الجزء من دبي، يُحتمل أن تلقي نظرة خاطفة على الحياة البرية في موائلها الطبيعية، بدءاً من ثعالب الصحراء، أو المها أو واحداً من 170 نوعاً من الطيور التي تحيط بالبحيرات.

يُعدّ بعضٌ من هذه الطيور المحلية من الأنواع المهددة بالانقراض مثل الصقر محدب المنقار والحبارى الآسيوية. وبالطبع، تتوفر جولات لمراقبة الطيور أو جولات عامة في الصحراء وحول البحيرات.

وبالإضافة إلى 170 نوعا من الطيور، تضم البحيرات 73 نوعا من النباتات و 26 نوعا من الزواحف و 12 نوعا من الثدييات. إلى جانب عدد كبير من أنواع الحشرات واللافقاريات الأخرى.

إن لم يكن تناول الطعام في الهواء الطلق على قائمة الأنشطة التي ترغب في ممارستها، يمكنك، بعد تمضية النهار على ضفاف البحيرات، أن تزور باب الشمس المجاور فتسترخي في منتجع من فئة الخمس نجوم لمشاهدة غروب الشمس.

أو إن كنت فعلاً تستمتع بالحياة إلى جانب البحيرة، يمكنك التخييم هناك ليلاً أيضاً.