اقترب نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام من تحقيق حلمه بتأسيس فريق في ميامي، للمشاركة في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

وذلك بعد أن تمت الموافقة على بيعه قطعة أرض لبناء ملعب جديد، مع مجموعة من المستثمرين بقيادته، أمس الثلاثاء.



وحصلت المجموعة على موافقة تسعة أعضاء، مقابل رفض أربعة في مجلس مفوضي ولاية ميامي، لبناء ملعب جديد بسعة 25 ألف متفرج.

ومرت أكثر من ثلاث سنوات على إعلان بيكهام رغبته في إنشاء فريق في ميامي، ورغم الموافقة على شراء قطعة الأرض فإن الأمور لم تكتمل.

وانتقل بيكهام إلى لوس أنجلس غالاكسي في 2007، في صفقة تضمنت تسهيلات له، بأن يؤسس ناديا بمقابل مالي أقل من السعر السوقي.