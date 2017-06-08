لا يكاد يمر جبل في السعودية إلا وله اسم ضاربٌ في القدم، فكل الجبال والهضاب ذات أسماء خلدها الشعراء بأسمائها القديمة التي لا يزال بعضها يحمل نفس الاسم منذ آلاف السنين.



"الصفا والمروة" من شعائر الله، وهما الجبلان المشهوران التي كانت ترتقي عليهما هاجر في رحلة البحث عن الماء لصغيرها اسماعيل قبل أن ينبع الماء من تحت قدميه.



ولا يزال "الصفا والمروة"، جبلين صغيرين، يطلعهم المسلمون اقتداء برحلة البحث الأولى عن الماء في مكة.



كما أن جبل عرفات، من المشاعر_المقدسة، وهو كما تقول بعض الروايات، إنه المكان الذي تعارف فيه "آدم"، بـ "حواء".



ولايزال "عرفات"، جبلاً شاهداً حياً في المكان، حيث يعد الوقوف فيه من أركان الحج.

جبال شهدت قصص النبوة



"جبل النور" وسمي بهذا الاسم، نسبة لانبعاث النور منه برسالة النبي محمد، واسمه القديم جبل حراء، ويضم الجبل، "الغار الذي تعبد فيه الرسول الكريم في قبيل نزول الوحي عليه"، وفي هذا الجبل نزل الوحي وانطلقت رسالته للعالم أجمع.



ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، ويبلغ ارتفاعه ٦٤٢ متراً، ويقع الغار الشهير في قمته التي تشبه سنام الجمل.

وإلى "جبل ثور" الذي يقع جنوب مكة، فمنه انطلقت الهجرة النبوية بعد اختباء الرسول الكريم وصاحبه في هذا الجبل ثلاثة أيام قبل أن يسلكا طريق الهجرة في رحلة شهيرة انطلق منها التاريخ الهجري الحديث.



ويبلغ ارتفاع "جبل ثور"، 728 متراً، ويمتد من الشمال إلى الجنوب ويوجد في أعلى جبل ثور، الغار الشهير الذي ورد في القرآن الكريم "إذ هما في الغار".

جبال مقدسة



ورد في بعض الأحاديث النبوية عن بعض الجبال في السعودية، وأنهما من جبال الجنة كما في "جبل أحد"، و"جبل ورقان".



كما هو معلوم فإن جبل أحد المتاخم للمدينة المنورة وقعت عنده المعركة الشهيرة التي سميت باسمه "معركة أحد"، ورغم ما حصل للمسلمين في هذه المعركة من هزيمة إلا أن هذا لم يؤثر في هذا الجبل الشهير.



وقال عنه الرسول الكريم، كما ورد في فتح الباري "أحدٌ، جبل يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة".

جبل ورقان أو جبل حمت الاسم القديم وهو أيضا من جبال الجنة كما ورد عن الرسول عندما مر بالقرب من هذا الجبل: "هل تدرون ما اسم هذا الجبل، هذا حمت جبل من جبال الجنة اللهم بارك فيه وبارك لأهله".



وجبل حمت أو ورقان، أحد جبال المدينة المنورة، ويقع في قرية هبت في الناحية الجنوبية الغربية للمدينة المنورة وعلى بعد سبعين كلم عن طريق الهجرة السريع ويبلغ ارتفاعه 2400 قدم عن سطح البحر.

جبال وهضاب في الشعر العربي



يعد "الدخول وحومل"، أشهر جبلين أو هضبتين وردت في الشعر العربي حيث كانت مطلع معلقة الملك الضليل امرؤ القيس.



قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل



و"الدخول وحومل"، جبلان في عالية نجد وبالتحديد في موقع جفرة الصاقب يبعد عن الرياض العاصمة 500 كلم غرباً.