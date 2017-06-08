في فيديو مقزز، أخرج ثعبان أسود ضخم ثعبانًا آخر بني من جوفه وذلك عقب ابتلاعه بجوار أحد الطرق، في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط الفيديو الزوجين الأمريكيين كريستوفر رينولدز وزوجته نينا على أحد الطرق بمدينة نيوتن في ولاية تكساس، عقب مغادرة منزل والدة رينولدز.

ويظهر في الفيديو ثعبان أسود ضخم، وقد تناول وجبته، لكنه فجأة يبدأ في اخراج شيء من فمه، لنكتشف أنه ثعبان ضخم آخر بني اللون.

ولمفاجأة الزوجين، يكتشفان أن الثعبان الآخر قد خرج حيًا، يقول رينولدز معبرًا عن دهشته، "لا أصدق، الثعبان الآخر لا يزال حيًا .. هذا جنون".

وعن سبب ما حدث، تقول الصحيفة: إن الثعبان الأسود أخرج الآخر من جوفه ربما لأنه شعر بالتهديد من الزوجين، أو لأن الوجبة كانت أضخم مما يحتمل"، وتضيف الصحيفة: لم يبدأ الثعبان الأسود في إفراز عصارة الهضم، لذا لم يختنق الثعبان الآخر ولم يمت.