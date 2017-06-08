«ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز»
الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبي معبرة عبر صفحتها عن سعادتها بإعجاب المشاهدين لأدائها تتر مسلسل «لأعلى سعر» بصوتها المعبر الشجي، مضيفة انها علمت بموضوع المسلسل وحكايته حتى تتقن الاداء وتكون على نفس مستوى العمل الدرامي.. مرددة بداية كلمات الاغنية: ملعون ابو الناس العزاز.. اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. وكتبت: كم في حياة كل منا الكثير من هذه النوعية!
«هند صبري أستاذة تمثيل»
ناقد فني متحدثا عن أداء النجمة التونسية هند صبري في مسلسل «حلاوة الدنيا»، مؤكدا انها درست التمثيل بحرفية كبيرة وواعية، وليست مجرد هاوية مؤدية وفقط.. لذلك لا أنسى دورها الرائع في فيلم «عمارة يعقوبيان» حيث قامت بدور بثينة: الفتاة الفقيرة التي أذلها الفقر والعوز، فباعت نفسها مرغمة لمن يدفع الثمن.
«وأخيرا حققت أمنيتها»
تعليق للصحافة بعدما تمكنت الأرملة دافني ديون -97 سنة - من معانقة الأمير البريطاني هاري الذي انتظرته لسبع ساعات على الأقل في ميناء سيدني تحت المطر. وكانت هذه الأرملة، التي تزين صدرها مجموعة كبيرة من الأوسمة بصفتها واحدة من بطلات الحرب العالمية الثانية، قد التقت الأمير لأول مرة خلال زيارته سيدني عام 2015. وعندما سألها الأمير: متى ترفعين هذه الأوسمة عن صدرك؟ أجابت: فقط عند النوم.
«هذا شيء غير معقول»
ميشيل أوباما تكشف خلال محادثة صريحة أن زوجها باراك كان يرتدي خلال حفلات العشاء الرسمية، نفس الزي والحذاء طوال فترتي رئاسته ولم يلحظ ذلك أحد بينما يدقق الآخرون كثيرا في كل ما تختاره هي من ملابس.
«أجدع واحد في مصر»
الملحن المصري عمرو مصطفى واصفا الفنان محمد رمضان بالجدع وذلك بعد تبرعه لصالح مستشفي 500 500 الخاص بمرضى السرطان.وقال عمرو عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «اجدع مصري ربنا يكرمك». وكان الممثل المصري محمد رمضان قد تبرع بمبلغ مليوني جنيه، وذلك لصالح جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الأطفال، بعد زيارته المستشفى.
«أنا في الحق معرفش أبويا»
نجم النادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي حاليا خالد الغندور خلال إحدى حلقات البرنامج الرمضاني الجاذب «شيخ الحارة» متحدثا عن اسلوبه كإعلامي رياضي منذ أن اعتزل الكرة، وانه كثيرا ما تم الهجوم عليه ومحاربته لأنه صريح ويقول كلمة الحق حتى لو جرحت أقرب الناس اليه، مضيفا ان صراحته أغضبت الكثيرين منه وأبعدته عنهم.. لكن الحق حق.. واللي يزعل يشرب م البحر.أبعد من الكلمات