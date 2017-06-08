«وأخيرا حققت أمنيتها»

تعليق للصحافة بعدما تمكنت الأرملة دافني ديون -97 سنة - من معانقة الأمير البريطاني هاري الذي انتظرته لسبع ساعات على الأقل في ميناء سيدني تحت المطر. وكانت هذه الأرملة، التي تزين صدرها مجموعة كبيرة من الأوسمة بصفتها واحدة من بطلات الحرب العالمية الثانية، قد التقت الأمير لأول مرة خلال زيارته سيدني عام 2015. وعندما سألها الأمير: متى ترفعين هذه الأوسمة عن صدرك؟ أجابت: فقط عند النوم.