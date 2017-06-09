

أقدم ملثم الاربعاء على سرقة سيارة مواطنة قرب حضانة للأطفال في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتفاجأ بطفلة رضيعة داخلها.

وقالت الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، ان السارق اكتشف وجود الرضيعة وقام بركن المركبة في منطقة نائية برام الله، وعند اتصال الشرطة على هاتف محمول يعود للسيدة كانت قد نسيته في المركبة، اجاب السارق على الشرطة بوصف المنطقة التي وضع المركبة فيها.

وأضاف انه تم اعادة الطفلة لوالدتها، فيما بدأت التحريات للقبض على السارق.

وأشارت بعضُ المصادر إلى أنّ الرضيعة وجدت بصحة جيدة، وقد ترك السارق نظام التبريد داخل المركبة فعالاً!