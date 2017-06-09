نشر الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه على «إنستغرام» صورة له وهو يستعد للخروج من المستشفى في مدينة ميونيخ الألمانية.

وظهرت ابنته إلى جانبه في الصورة وكتب تعليقاً عليها: «يا رب أولى خطوات العودة». وتمنى له المتابعون الشفاء ودوام الصحة.

وكان الإعلامي نشر أيضاً فيديو من داخل غرفته في المستشفى وتحدّث فيه عن تجربة مرضه. وقال في المقطع الذي حقق أكثر من 27 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة: «ممكن يكون المرض التجربة الأقسى بالنسبة إلي لكنه التجربة الأكثر غنى على صعيد العلاقات البشرية».

كما احتفل بفيديو آخر بعيد ميلاده الـ54. وظهر برفقة ابنته وقال: «اليوم 6 يونيو 2017 صار عمري 54 سنة». وعن ابنته كتب: «هيّ قطعة من روحي لا بل هي روحي كلها».

يُذكر أن الآغا كان خضع لعملية جراحية حيث تمّ إستصال ورم من كليته وبات يتمتع بحال صحية جيدة.

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