أجرى مواطن هندي يبلغ من العمر 45 عاما عملية جراحية تكللت بالنجاح، إذ تمكن الأطباء من زراعة قلب صغير في تجويف صدره وربطوه بقلبه، وفق ما نقلت وسائل إعلام هندية.

ويتحدر سوريش من ولاية كيرلا الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية، ونقل إلى المستشفى بعد قصور في القلب، لكن الأطباء تأكدوا أن الرجل يحتاج إلى عملية جراحية غير عادية لإنقاذ حياته.

وتأكد للأطباء أن سوريش وبسبب الضعف الحاصل على مستوى رئتيه لن يقوى جسده على تحمل العملية العادية، فقاموا بزراعة قلب سيدة في تجويف صدره، في عملية جراحية هي الأولى من نوعها في آسيا.

ويدق في جسد هذا الهندي الآن قلبان، ووصف الجراحون العملية بـ"الصعبة والمعقدة" لكنها تكللت بالنجاح.

"قدر له أن يعيش بقلب سيدة. قلبها صغير ومناسب لتجويف صدره"، يقول الجراح براسانت فايجياناث في تصريح نقلته وسائل إعلام هندية.

وأضاف فايجياناث أن التركيبة الصبغية لسوريش ستتأثر بعد هذه العملية "إن ما حصل أمر مدهش، إذ ستعرف التركيبة الصبغية للرجل بعض التغيير، وهكذا سينضاف الكروموسوم XX الذي يميز خلايا النساء إلى تركيبته الصبغية" .

وتم ربط القلبين بخمسة أربطة لنقل الدم وتوزيعه بينهما و أكد الجراحون أيضا أن قلب سوريش لا تتعدى وظيفته 10 في المئة، وسيتولى قلبه الجديد التكفل بباقي الوظائف، حسب صحيفة الديلي ميل.