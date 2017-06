كشفت آبل عن ميزةٍ جديدة في هواتف آيفون تهدف إلى تقليل انشغال السائقين بهواتفهم في أثناء القيادة.

إذ أعلنت الشركة، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2017، أنَّ إعداد "عدم الإزعاج في أثناء القيادة" أو Do Not Disturb While Driving سيعمل على كتم إشعارات الرسائل الواردة والإشعارات الأخرى بشكلٍ تلقائي في أثناء اتصال الهاتف بالسيارة عبر البلوتوث أو الكابل.

هذا الإعداد، الذي سيكون متاحاً في خريف هذا العام مع موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 11، سيُمكِّن المستخدمين من إرسال ردود تلقائية لجهات الاتصال التي تحاول التواصل معهم في أثناء القيادة.

ووفقاً لمجلة نيويورك الأميركية، ستأتي رسائل الرد التلقائي مُكوَّنةً من نصين مختلفين؛ الأول: "أنا أقود مع تشغيل وضع عدم الإزعاج في أثناء القيادة، سأرى رسالتك عندما أصل إلى وجهتي"، متبوعاً بالنص الآتي: "إذا كان الأمر عاجلاً، فاكتب (عاجل) لإرسال إشعار برسالتك الأصلية".

وذكرت شبكة CNN الأميركية أنَّه سيظل بإمكان السائقين استخدام تطبيق خرائط آبل على الرغم من أنَّهم لن يكونوا قادرين على إدخال وجهاتهم في أثناء القيادة، ويمكن للركاب الذين لا يجلسون خلف عجلة القيادة تعطيل وضع عدم الإزعاج في أثناء القيادة بالضغط على خيار I’m not driving أو "أنا لا أقود السيارة".

الجدير بالذكر أنَّ 8 أشخاصٍ على الأقل يلقون مصرعهم، بينما يُصاب 1161 شخصاً آخرين بالولايات المتحدة يومياً في حوادث تصادم، سببها التشتُّت في أثناء القيادة، وذلك وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأثنى العديدون عبر تويتر على الميزة الجديدة التي قدمتها آبل، لكنَّ جول فيلدمان، مؤسس مجموعة End Distracted Driving للتوعية بمخاطر عدم التركيز في أثناء القيادة، قال إنَّ آبل "فوَّتت فرصةً كبيرة لتصبح رائدةً في إنقاذ الأرواح"؛ بسبب فشلها في اتخاذ خطوةٍ أو إجراءٍ كهذا في وقتٍ سابق.

وقال فيلدمان للنسخة الأميركية لـ"هاف بوست": "في حين أنَّ آبل تستحق الإطراء على اتخاذ الخطوة الأولى، يجب ألا نغُض الطرف عن كون السائقين الذين يستخدمون هواتف آيفون في أثناء القيادة تسببوا في الآلاف من الحوادث، ورغم بدء تطبيق خاصية عدم الإزعاج في أثناء القيادة، ستستمر الحوادث التي يستخدم فيها السائقون هواتف آيفون في أثناء القيادة".

وأضاف أيضاً أنَّه يأمل أن تفعّل الشركات مُصنِّعة الهواتف الذكية الأخرى، مثل سامسونغ ونوكيا، "ما هو أكثر من ذلك لحمايتنا".