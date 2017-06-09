كشف الأمير خالد بن طلال بعضاً من تفاصيل حالة ابنه الوليد الذي يقضي في غيبوبة منذ أن تعرض لحادث مروري، لم يكن قد تحدث عنها من قبل، لافتاً إلى أنه لا يوجد علاج لنجله في الوقت الحالي.



وقال الأمير خالد خلال لقاء معه في برنامج "المعزب" على قناة "الرسالة"، إن الأطباء الأمريكيين والسعوديين الذين تولوا علاج ابنه الوليد، أخبروه أنه سيتوفى دماغياً وقد يتحلل جسده خلال أسبوع، مشيراً إلى أنه سأل الشيخ عبدالرحمن البراك حينذاك عن جواز إزالة الأجهزة عنه، فأفتاه بجواز ذلك إذا لم يوجد علاج لها.



وأضاف أنه استخار الله وكان على وشك أن يطلب إزالة الأجهزة عن ابنه الوليد، مبيناً أنه سأل نفسه إن كان الله يريد أن يأخذ حياته هل يحتاج منه مساعدة، فاستغفر الله وتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة