دخل طاهٍ هولندي مبدع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما أعد أغلى شطيرة بيرغر في العالم بلغ ثمنها 2000 دولار أمريكي.

صنع الشيف دييغو بويك، من مطعم "ساوث أوف هيوستون" في مدينة هوغ الهولندية شطيرة بيتزا ذات مواصفات مميزة جعلت منها أغلى شطيرة برغر في العالم.

واستخدم دييغو في شطيرته الفاخرة، لحم البقر الياباني والقريدس والكمأ الأبيض، والطماطم اليابانية والكافيار. وبالإضافة إلى المكونات السابقة، احتوت شطيرة البرغر على الخس الفرنسي، والصلصة المصنوعة من 35 نوعاً من اللوبستر، والقهوة الجمايكية الزرقاء، بالإضافة إلى الفانيلا والزعفران، والصويا اليابانية.

وقام دييغو بصناعة الشطيرة الفاخرة في إطار الاحتفال بيوم البيرغر العالمي في الثامن والعشرين من مايو (أيار) الماضي.



ويذكر بأن شطيرة دييغو الباهظة الثمن، ليست مدرجة على قائمة مطعمه، ويتم طلبها بشكل مسبق لأن إعدادها يتطلب وقتاً طويلاً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.