قال الصليب الأحمر في ألمانيا إن سوريّا طعن أحد أطبائه النفسيين حتى الموت في مركز تقديم استشارات للاجئين في ولاية زارلاند غرب البلاد.

وأضافت اللجنة أن الهجوم وقع الأربعاء في زاربروكن، العاصمة الإدارية للولاية.

ونقلت الوكالة الألمانية أن السوري البالغ من العمر 27 عاما هاجم طبيب الصليب الأحمر بعد جدال بينهما.

واعتقل المشتبه به، الذي لم يعلن عن اسمه، بعد وقت قصير من الهجوم، حسب "أسوشييتد برس".

كان الطبيب النفسي البالغ من العمر 30 عاما يعمل لدى الصليب الأحمر منذ 2014 في مساعدة الأشخاص الذين واجهوا صدمة أو كربا على بدء حياة جديدة.