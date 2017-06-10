خرج المصمم السويدي تيان فام مؤخراً بصيحة جديدة في عالم التجميل، بعد أن صمم رموشاً مضيئة يتم تركيبها على الجفون بواسطة صمغ من نوع خاص.

وتأتي هذه الرموش المضيئة بعدة ألوان منها اللون الوردي، والأحمر، والأزرق، والسماوي، والأبيض، وتضيء بعدة أساليب مختلفة، كطريقة الإضاءة التي تعتمد على تحريك الرأس، وطريقة الإضاءة أثناء الرقص والتي تضيء لدى تحريك الجسم.

وكشف فام عن هذه الرموش أثناء معرض للمكياج أقيم مؤخراً، إذ أخذت هذه الرموش الفريدة أصداء كبيرة وتركت انطباعات جيدة لدى المشاهدين.

وجذبت صور ومقاطع فيديو للمصمم وهو يعرض ابتكاره الجديد، اهتمام الكثير من المتابعين على الشبكة العنكبوتية، وأحدثت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل الرموش المضيئة على بطارية صغيرة متصلة بأسلاك دقيقة، يتم تثبيتها على مؤخرة الرأس، حيث يمكن للمستخدم إطفاء الرموش وتشغيلها عبر مفتاح مثبت على البطارية.

من الجدير بالذكر بأن الرموش المضيئة لم تطرح للاستخدام التجاري في الأسواق بعد، ولكن المصمم تيان فام صرح بأنه سيقود حملة ترويجية لها في شهر يوليو (تموز) القادم، بحسب موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.