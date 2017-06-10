بالإضافة إلى أن الرجل يعتبر المعيل الرئيسي في الأسرة، والقيم على إدارة شؤونها، فهو أيضاً يعتبر السند الحقيقي لزوجته ويهمه أن تكون في أحسن حالاتها.

ولأن الرجل يتمتع بهذا الدور الهام بالنسبة لزوجته، لا بد من أن يتمنى لها أن تكون في قمة تألقها وأن تتمتع بأفضل الصفات، فهنالك الكثير من الأشياء التي يكره الرجل أن تحدث لزوجته. لذا فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 7 أشياء يكره الرجل حدوثها لزوجته:

1- يكره عدم ثقتك بنفسك

لا يعود تواجد زوجك معك لاعتقاده بأنك مثالية، ولكن لأنه يرى فيك خصالاً محببة ومقدرات تميزك عن الأخريات. فبينما تركزين على نقاط ضعفك، يركز الرجل على نقاط قوتك والإيجابيات التي تتحلين بها.

2- يكره إساءة معاملة الآخرين لك

عادة ما يقوم الرجل بحماية زوجته، ولهذا السبب يشعر بالامتعاظ والغضب عندما يعاملها الآخرين بطريقة فظة أو مزعجة.

3- يكره الفشل

لا يحب الرجل المرأة التي تتسم بالفشل في جميع الأشياء التي تقوم بها، ولأن العلاقة الزوجية تتطلب نجاح الطرفين في مهامهما وواجباتهما، لا بد من أن تبذل المرأة قصارى جهدها لتحقيق النجاح والابتعاد قدر المستطاع عن الفشل.

4- يكره رؤيتك تعيسة

يكره الرجل المحب أن يرى زوجته تعيسة في حياتها معه، ويحاول أن يبذل كل ما بوسعه لإدخال السرور والبهجة إلى قلبها.

5- يكره رؤيتك تتألمين

من الطبيعي أن يشعر الرجل الذي يكن مشاعر الحب والاحترام لزوجته، رؤيتها وهي تتألم، سواء أكان الألم جسدياً أم نفسياً. ويحاول في معظم الأحيان أن يخفف من آلام زوجته بشتى السبل المتاحة.

6- يكره رؤيتك وأنت تبكين

يثير بكاء المرأة مشاعر التعاطف والحزن لدى الرجل المحب لزوجته، وهذا أمر طبيعي في العلاقة الزوجية السليمة لأن ما يحزن المرأة يحزن زوجها بالتأكيد.

7- يكره ابتعادك عنه

لا يطيق الرجل الذي يحب زوجته، ابتعادها عنه، ويعد الثواني والدقائق والساعات حتى تعود إليه. وهذا دليل واضح بأن علاقته بها متينة وقوية وأنهما وصلا إلى مرحلة متقدمة من وحدة الحال.