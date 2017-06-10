تحيط الرموش بأعيننا وتحميها من الغبار والعوامل الجوية الأخرى، ولكننا نادراً ما نوليها أي اهتمام رغم حاجتها للعناية الدائمة للحفاظ على صحتها وجمالها.

وبدأت النساء في الآونة الخيرة الاهتمام بقوة وطول وسماكة رموشهن، وفيما يلي مجموعة من النصائح تقدمها خبيرة الصحة الدكتورة كيران لوهيا الحائزة على دكتوراة في الطب، عن كيفية العناية بالرموش، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- تنظيف مكياج العيون بشكل دائم :



تحب بعض النساء ترك الماكياج على أعينهن أو يشعرن بالكسل بعد يوم عمل طويل أو سهرة متعبة، إلا أن هذه العادة يمكن أن تؤذي الرموش لأنها تصبح هشة وأكثر عرضة للتكسر، بالإضافة إلى إلحاق الأذى بالمنطقة المحيطة بهما، لذا يجب إزالة المكياج عن الرموش قبل الذهب إلى النوم.

2- إعطاء الرموش إستراحة:



إن الإفراط في استخدام أدوات تجعيد و إطالة الرموش له آثار سلبية كبيرة عليها، وتسبب ضغطاً ينتج عنه تساقط الشعر، لذا ينصح بمنح الرموش استراحة عبر تجنب هذه الممارسات الضارة قدر الإمكان، كما يساعد ذلك على راحة العينين أيضاً.

3- تناول الطعام الصحي:



يلعب النظام الغذائي دوراً في الحفاظ على صحة الرموش، وتعدّ الفيتامينات ذات أهمية بالغة لنمو الشعر، وكذلك الأحماض الأمينية الأساسية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من جسم الشعرة، ويؤدي نقص البروتين إلى فقدان الشعر، لذكل ينصح بتناول الأطعمة الحاوية عليه بشكل منتظم.

4- عدم فرك العينين:



يفرك معظم الناس عيونهم خاصة عندما يشعرون بحكة أو بالنعاس، وربما يسبب هذا شعوراً بالراحة، و لكن هذه العادة من الممكن أن تسبب مشاكل عدة أبسطها هو فقدان الرموش.

5- البروستاجلاندين:



أثبتت الأبحاث مؤخراً أن البروستاجلاندين يساعد على زيادة طول الرموش، وعلى الرغم من أن تأثيره يحتاج بعض الوقت إلا أنه فعال للغاية، وهو معتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.