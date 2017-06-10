«عسلية.. صعدت بهيفاء وهبي لأعلى درجات سلم النجومية»
ناقد فني متحدثا عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تؤدي شخصية عسلية في مسلسل «الحرباية»، هذا المسلسل الدرامي المشوق الى أبعد الحدود والذي استفز عنوانه الجمهور ليكتشف ان الحرباية هي صديقة هيفا في المسلسل والتي جعلتها الظروف المؤلمة تشبهها وحولتها من إنسانة ضعيفة وبريئة الى أخرى تبحث عن راحتها على حساب ظلم الناس الآخرين. وأداء هيفا في هذا العمل ممتع تتنقل وهي تتقمص أكثر من شخصية وتتلون «كالحرباية»، وأثبتت بشكل واضح أنها ممثلة من الطراز الرفيع ورغم ذلك حافظت على جمالها المبهر.
«أنت مصدر إلهام للملايين من الناس»
النجم جون ترافولتا يواسي في رسالة نصية زميلته أوليفيا نيوتن بعدما أعلنت على الإنترنت عن عودة مرض السرطان إليها.
«بيتي الأساسي.. وحشني»
الممثلة المصرية سوسن بدر ردا على سبب ابتعادها عن مسلسلات رمضان هذا العام، بحيث شعر الجمهور بافتقادها كفنانة كبيرة وقديرة، وقال: قررت الحصول على إجازة من الدراما الرمضانية هذا العام، مفضلة الوقوف على خشبة المسرح القومى «بيتي الأول».
وتشارك سوسن بدر بمسرحية «قمر العشاق»، التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك وسط حضور كبير من الجمهور، ضمن برنامج عروض الموسم الرمضاني المسرحي.
«قبل ما أبقى سعد الصغير المشهور.. كنت حرامي»
بعفوية شديدة وبخفة ظل قال المطرب الشعبي سعد الصغير خلال برنامج «شيخ الحارة» على قناة القاهرة والناس انه قبل ان تأتيه الشهرة ويصير معروفا، كان يسرق حبات البطيخ من عند الفكهاني ويسرق ايضا الدجاج من عشش الجيران.. لكنه استغفر ربنا كثيرا بعد ذلك، ولولا الفقر والحاجة ما فكر أبدا في هذا الفعل المشين.. ثم قال للمذيعة بسمة وهبي: فيه أكتر من كده صراحة.. بقولك كنت حرامي!
«ربما ينسى مشاكله»
صديق مقرب من النجم براد پيت بعد حضور براد عرضا في نيويورك، وقد حاول أن يبدو سعيدا الا ان الإرهاق النفسي كان باديا عليه بشكل واضح.
الفيلم هو خيال علمي يتناول قصة (ميغا) فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتمنع شركة متعددة الجنسيات وعاتية القوى من اختطاف صديقتها المقربة، حيوانها الضخم Okja. العمل من اخراج بونغ جون هو، تأليف:جون رونسون وبونغ جون هو.