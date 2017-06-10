افادت دراسة أجريت في الإكوادور بأن تناول الأطفال، الذين يعانون نقص التغذية، بيضة واحدة يوميا قد يساعدهم على النمو بقامة أطول.

وقالت الدراسة، التي استغرقت 6 أشهر، إن البيضة أيا كانت مسلوقة أو مقلية أو مخفوقة على شكل عجة قد تعطي الأطفال دفعة في النمو.



وقد تعد هذه وسيلة رخيصة التكلفة لتجنب التقزم، حسبما أفادت الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال «بيدياتريكس». ويعد العامان الأولان في حياة الطفل مهمين للغاية بالنسبة لنموه وتطوره، وأي تقزم قد يحدث خلال تلك الفترة يكون من الصعب علاجه إلى حد بعيد.



قصير بالنسبة لعمره ويعد نقص التغذية سببا رئيسيا للتقزم، إلى جانب العدوى والأمراض خلال مرحلة الطفولة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 155 مليون طفل تحت عمر الخمس سنوات متقزمون، أي أن طول قاماتهم أقل بكثير مما يناسب أعمارهم. ويعيش أغلب هؤلاء الأطفال في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويبحث خبراء صحيون في سبل علاج تلك المشكلة.

وأجرت لانوتي وزملاؤها التجربة الميدانية في المرتفعات الريفية في دولة الإكوادور، وزودا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى تسعة أشهر ببيض مجاني لتناوله، لكي يبحثوا بعد ذلك في أثره على نموهم، وتناول نصف عدد الأطفال المشاركين في التجربة العشوائية، وعددهم الإجمالي 160 طفلا، بيضة واحدة يوميا لمدة 6 أشهر، بينما راقب الباحثون النصف الآخر للمقارنة.