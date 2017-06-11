نشر مقدم برنامج المقالب رامز جلال على حسابه على إنستغرام فيديو التقطه أحد متابعيه لأصغر مشاهدي برنامجه « رامز تحت الأرض » .

وشكل المقطع هدية مميزة ويبدو فيه طفل يُدعى ياسين بكير وهو يشاهد البرنامج على جهاز لوحي ويؤدي أغنيته ويقلّد حركات مقدّمه. وقد حقق أكثر من 59 ألف مشاهدة وحاز على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وشدد هؤلاء على حبهم للنجم وحرصهم على متابعة برنامجه. وكتبوا: «ع فكرة أنا بنتي أصغر منة عندها سنة و8 شهور وبتحبك جداً وطول اليوم بتسمع الأغنية» و«يعني إنت مثلاً عايز حد يشوفك وميحبكش دا حتي يبقا مبيفهمش».

وتعليقاً على الفيديو كتب الممثل: «أصغر متابعي برنامج «رامز تحت الأرض ياسين بكير لا تعليق غير. الحمد لله على نعمة حب الناس. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال».