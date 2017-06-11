كشفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما خلال ظهورها في مؤتمر «مطوري آبل» في كاليفورنيا سراً لم يعرفه أحد عن زوجها باراك أوباما.

وقالت إن الرئيس الأميركي السابق كان يرتدي البدلة الخاصة بالمناسبات نفسها ونفس الحذاء لمدة 8 سنوات من دون أن يلاحظ أحد ذلك.

وأضافت أن الأشخاص المحيطين به كانوا يظهرون في كل مرة إعجابهم بملابسه. كما أنهم اعتبروه الرئيس الأكثر أناقة بعد سلفه جون كينيدي.

وأضافت ميشال أوباما، 53 عاماً، بحسب ما نقلت عنها صحيفة «ذي إندبندنت»، أن الصحافة كانت تركز على إطلالاتها ولم تعر الاهتمام لملابس الرئيس.

كما اعترفت بأنها كانت تدرك خضوع ملابسها لفحص دقيق خلال السنوات الـ8 التي أمضتها في البيت الأبيض. إلا أنّها ذكّرت بأن زوجها كان فخوراً بما يرتديه.