أُدينت أم أمريكية تعيش في ولاية فلوريدا بتهمة الإعتداء على طفتلها، بعد نشر فيديو على الإنترنت لثعبان يلدغ الصغيرة البالغة من العمر سنة واحدة.

تشارتل جانيت سانت لورينت البالغة من العمر 34 عاماً شاركت اللقطات عبر حسابها على الـ "فيس بوك"، وقالت إنها تريد تلقين ابنتها درساً عن الحياة البرية وعدم لمس الحيوانات الغريبة.

وظهرت الأم تحمل وعاء بلاستيكياً بداخله ثعبان وتقربه من ابنتها، ويمكن رؤية الطفلة تحاول لمس الثعبان بيدها لكنها سحبتها بسرعة عندما حاول لدغها، بينما الأم اكتفت بالضحك على بكاء وصراخ ابنتها.

وقالت الإم إنها عثرت على الثعبان بالقرب من منزلها، وقام الثعبان بلدغها عدة مرات دون أن يترك علامة على جسدها، لذلك اعتقدت انها فرصة مناسبة لتتعرف ابنتها على الثعبان.

الفيديو تسبب في إثارة غضب المستخدمين على الإنترنت، واضطرت الأم إلى حذفه، وقالت إن الناس تعتقد انها قد تؤذي طفلتها لكنها سمحت له بلدغها بعد أن تاكدت أن أسنانه صغيرة جداً وغير ضارة.

وقالت الأم إنها نشأت مع الثعابين والزواحف، واعتقدت انها ستكون فكرة سديدة لتعليم طفلتها عن هذه الحيوانات، وبررت صوت ضحكاتها بأنها فوجئت من ردة فعل ابنتها عند هجوم الثعبان.