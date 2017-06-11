قادت إحدى أخطر الألعاب الإلكترونية وتدعى "الحوت الأزرق" مراهقا عمره 13 عاما إلى إنهاء حياته والانتحار شنقا في غرفته بمحافظة جدة.



وباشرت شرطة جدة بلاغاً الثلاثاء الماضي، يفيد بوجود شاب سعودي قام بالانتحار شنقاً بربط عنقه بحبل مشدود بدولاب داخل منزل أسرته التي تسكن في أحد الأحياء السكنية بالمحافظة، ليتم إيداع جثمانه بثلاجة الموتى بالمستشفى، وبدأت مجريات التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.



وأوضح أحد أقارب المراهق أن أسرة الفقيد صُدموا بالعثور عليه منتحرا بغرفته بعد أن علّق نفسه في الدولاب، ولم يجدوا ما يفسر ما حدث سوى وجود لعبة على جهازه الجوال تُدعى "الحوت الأزرق".



ولعبة "الحوت الأزرق" هي إحدى الألعاب الإلكترونية المنتشرة على الإنترنت، وهي عبارة عن مجموعة من التحديات وأفلام الرعب وتنتهي بتحدي الانتحار، حيث إنها حصدت أرواح مراهقين ومراهقات حول العالم، والتي انتشرت بين الأسر وسط غياب كامل من الرقابة.