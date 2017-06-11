قال الداعية الدكتور محمد العريفي إن ولاية الرجل على المرأة أمر شرعي ليس فيه نقاش، غير أن هذه الولاية تكون فقط في مسائل الزواج.



وأوضح أن ولاية الرجل في الزواج لا تعدو كونها أمراً إدارياً وشكلياً، وأنه ليس من حق الرجل إجبار المرأة على الزواج من شخص لا ترضاه.



وأضاف العريفي خلال استضافته في برنامج "تحقيق" على قناة المجد الفضائية، أن من حق المرأة أن تختار وليها، وذلك في حال كان من يقوم مقام الولاية عليها فاقداً للأهلية، أو متعنتاً، أو متغطرساً.



وأبان أنه يجوز أن يكون الولي أصغر سناً أو أقل كفاءة من المرأة، طالما كانت المرأة عاقلة، واختارت الزوج ووافقت عليه.