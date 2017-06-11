في محاكاة لقائمة مجلة (فورشن 500) نشرت منظمتان خيريتان قائمة بخمسمائة رائدة أعمال بالأسواق الناشئة في محاولة لتغيير المفهوم النمطي الذي يصور رواد الأعمال كرؤساء شركات وإلهام النساء في أنحاء العالم.

وضمت قائمة (فاونديشن 500) رائدات أعمال من 11 بلدا يواجه فيه كثير من النساء صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات المالية والقروض على عكس الرجال. حسب رويترز.

وتحاكي القائمة وهي مبادرة بين هيئة كير الدولية ومؤسسة (إسآند إم) غير الربحية قائمة مجلة فورشن 500 الشهيرة للشركات الأميركية، لكنها تلقي الضوء على مسؤولين تنفيذيين غير تقليديين منهم امرأة من زيمبابوي تدير متجرا متحركا للعقاقير وامرأة أردنية أسست استوديو مؤقت للوشم.

وضمت القائمة نساء من إندونيسيا والفلبين ونيبال وسريلانكا وبيرو وجواتيمالا والأردن وزامبيا وبوروندي وساحل العاج واليمن.

واختارت (فاونديشن 500) امرأة في بيرو تدعى أنديا جالا (20عاما) تدير مزرعة للسلمون وترأس جمعية نسائية للمنتجين بنفس المجال.

وقالت في تقرير عن المشروع "نريد من خلال الجمعية أن نفتح مطعما بجوار مزرعة السلمون حتى نجذب المزيد من الزوار. نريد أن نحولها إلى منطقة سياحية".