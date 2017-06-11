أعلنت وزارة الآثار المصرية الخميس الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي في مدينة الإسكندرية وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالمدينة.

ونقل بيان عن مصطفى رشدي المدير العام لآثار غرب الدلتا والإسكندرية قوله "تم تأريخ هذه المقبرة استنادا إلى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي تم العثور عليها".

وأضاف أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائرية.

ويمثل العصر الهيلنستي فترة من التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تزخر بالكثير من مظاهر الحضارة وبدأت بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد واستمرت حتى عام 31 قبل الميلاد.

وقالت آية محمد طاهر مفتشة آثار وسط الإسكندرية إن البعثة عثرت داخل المقبرة على العديد من الآثار وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة.

وأضافت أن البعثة ستقوم خلال الفترة القادمة بدراسة الكتابات الموجودة بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.