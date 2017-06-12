أجرى رجل أعمال دفن حيا اتصالا بشقيقه من هاتفه ليتوسل إليه بدفع ديونه وإطلاق سراحه.

وذكر موقع "ميرور"، أن إحدى العصابات اختطفت رجل الأعمال "خيكمت ساليف" البالغ من العمر 41 عاما بسبب نزاع مالي حول مبلغ 410 آلاف جنيه إسترليني، ثم دفنته حيا داخل مقبره وسمحت له بالاحتفاظ بهاتفه.

الغريب أن رجل الأعمال رغم دفنه تحت الأرض وتغطيته بالتراب، تمكن من الاتصال بشقيقه من داخل قبره لمساعدته.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، دفع شقيقه مبلغ 16 ألف جنيه إسترليني وسلم سيارة BMW للخاطفين من أجل معرفة مكان القبر، حيث تمكن من حفر القبر، وإنقاذ رجل الأعمال بعد دفنه 4 ساعات، الذي أصيب بكسور في ضلوعه.