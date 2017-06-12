عانت سيدة هندية، آلاما لا تطاق في الرأس، فلما قصدت المستشفى اكتشف الأطباء أن عنكبوتا اختبأ بداخل أذنها وتسبب لها بالمتاعب الصحية.

وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن السيدة البالغة من العمر 49 سنة، أحست ألما فظيعا في الرأس بعد استيقاظها من النوم، كما شعرت بأن في أذنها شيئا غريبا وحاولت أن تسحبه بالأصبع لكنها لم تنجع في ذلك.

وقام الأطباء في مستشفى "كولومبيا إيجا هوسبيتال"، في هيبال بالهند، بسحب العنكبوت الحي من أذن المريضة.

وعلق ظرفاء على الحادثة بالإعراب عن أملهم في ألا يكون العنكبوت قد ترك وراءه بيضا داخل الأذن، لأن ذلك قد يجعل السيدة تعاني من جديد.