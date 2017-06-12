انتشرت صورة بشكل كثيف على كافة مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان " هذا هو دين الإسلام الحقيقي".



وتظهر في الصورة سيدة بالنقاب تحاول مساعدة مسنّة فقدت الوعي داخل باص في العاصمة البريطانية لندن.



وعلق رأس السيدة البريطانية التي تبلغ من العمر 84 عامًا بين باب الباص وعامود داخله، فبقيت السيدة المنقبة بجانبها لمدة 20 دقيقة إلى ان وصل المسعفون إلى مكان الحادثة.



ونشر شاب كان يستقل الباص عينه الصورة المؤثرة على صفحته الخاصة على فيسبوك وأعيد نشرها أكثر من 34 ألف مرة في أقل من 24 ساعة من قبل مستخدمي الموقع الذين شددوا أن لا علاقة بين دين الإسلام والإرهاب.