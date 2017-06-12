هبطت طائرة خطوط "إيزي جت" الجوية البريطانية، اضطرارياً، ليل السبت، في كولونيا بغرب ألمانيا، بسبب حصول "محادثة مشبوهة"، ووجود حقيبة مُثيرة للشك على متنها، وأُلقي القبض على ثلاثة ركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة "فرانس برس": إن الطيار الذي كان متوجهاً بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قراراً بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأنّ "عدداً من الرجال على متنها كانوا يتحدثون في مواضيع إرهابية".

وبعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ 151 بطريقة التزحلق الاضطراري، وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه فيهم، وقام خبراء بتفجيرها.

وتمّ تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا، من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي.

وتوقفت حركة النقل الجوي بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت المحلي (17:00 و20:00 ت غ)، وتأخرت نحو عشرين رحلة.