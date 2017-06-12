أصدرت دائرة القصاص في محكمة جدة حكما ابتدائيا بالقتل قصاصا من مواطن سعودي (35 عاما) قتل طليقته المعلمة وشقيقها بإطلاق النار عليهما قرب بوابة المدرسة شرق جدة قبل عامين.



وأوضحت مصادر وفقا لـ"عكاظ"، أن المحكمة أرجأت النطق بالحكم فيما يتعلق بورثة شقيق المعلمة لوجود أطفال قصر.



تعود تفاصيل القضية إلى شهر محرم عام 1436هـ، حيث أقدم المواطن الجاني على تنفيذ جريمة القتل ضد طليقته وشقيقها إثر خلاف عائلي بينهما، ثم سلم نفسه لمركز شرطة المنتزهات.



وباشرت الشرطة الجريمة، وتم العثور على جثة شقيق المعلمة مصابة برصاصة تسببت بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئتين ونزيف دموي غزير بالصدر، توفي على إثرها في الحال، فيما ظلت المعلمة في حالة حرجة لمدة أسبوعين متأثرة بثلاث رصاصات في الكتف والعنق والبطن، حتى توفيت بعد أسبوعين متأثرة بالإصابة.