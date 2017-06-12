«خدي كل ما أملك ورجعي لي أمي»
٭ عبارة شديدة القسوة والتأثر نطق بها واحد عادي.. لا هو نجم ولا هو معروف، لكنه أثر في المشاهد بدرجة أبكته بشدة.. فقد ظهر هذا الرجل ضمن برنامج «الصدمة»، الذي يعرض مشهدا تمثيليا متفقا عليه بين مجموعة العمل، ليحدث أمام الناس في الشارع لرصد ردود أفعالهم، العفوية.. وكان المشهد المعروض لفتاة تعنف أمها القعيدة بشدة لأنها تريد ان تتنفس الهواء بينما الابنة مرتبطة بمواعيد كثيرة. وهنا تدخل الرجل باكيا وقال للابنة: خدي كل فلوسي وكل أملاكي.. ورجعي لي أمي.. اللي انتِ بتهينيها الآن.!
«ملقوش في الورد عيب.. قالوا أحمر الخدين»
٭ الممثلة المصرية سمية الخشاب التي عادت إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، وذلك بمسلسل «الحلال» مع بيومي فؤاد وفادية عبدالغني، وقد كتب البعض منتقدا تجاوز سمية الخشاب في بعض المشاهد الجريئة التي لا تليق أن تدخل بيوت المشاهدين، وقالت سمية في مداخلة هاتفية لأحد البرامج: مفيش اي تجاوز في اي مشهد.. بالعكس.. المسلسل ناجح وعامل نسبة مشاهدة عالية.. وقال على رأي المثل «ملقوش في الورد عيب.. قالوا أحمر الخدين».
«وضع يده على خصري وقال متسائلا: أنت بدينة هنا قليلا.. أليس كذلك؟»
٭ الأميرة الراحلة ديانا تكشف في سلسلة من التسجيلات الصوتية، التي ظهرت مؤخرا، أنها بدأت تعاني من اضطراب في تناول الطعام بعد تلك الملاحظة المزعجة من زوجها الأمير تشالز.
«عزيزتي تيريزا، إذا كنت تعتقدين أنك تستطيعين الاستمرار بعد خوضك أسوأ حملة انتخابية في التاريخ، فأنت مغرورة على نحو خطير جدا»
٭ الصحافي البريطاني بيرس مورغان يخاطب رئيسة الحكومة تيريزا ماي بعد ان فقدت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.
«نعم حدث ذلك وليس سراً»
٭ الممثلة ليندسي لوهان تعترف بأنها خضعت لاستجواب الشرطة ثلاث مرات بعد اختفاء مقتنيات خطيبها السابق البالغة قيمتها 24.000 جنيه استرليني. بل ويقال ان لوهان تحتفظ أيضا بساعة ذهبية ثمنها 4000 جنيه بالإضافة لصليب أرثوذكسي ذهبي روسي التصميم.