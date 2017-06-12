«خدي كل ما أملك ورجعي لي أمي»

٭ عبارة شديدة القسوة والتأثر نطق بها واحد عادي.. لا هو نجم ولا هو معروف، لكنه أثر في المشاهد بدرجة أبكته بشدة.. فقد ظهر هذا الرجل ضمن برنامج «الصدمة»، الذي يعرض مشهدا تمثيليا متفقا عليه بين مجموعة العمل، ليحدث أمام الناس في الشارع لرصد ردود أفعالهم، العفوية.. وكان المشهد المعروض لفتاة تعنف أمها القعيدة بشدة لأنها تريد ان تتنفس الهواء بينما الابنة مرتبطة بمواعيد كثيرة. وهنا تدخل الرجل باكيا وقال للابنة: خدي كل فلوسي وكل أملاكي.. ورجعي لي أمي.. اللي انتِ بتهينيها الآن.!