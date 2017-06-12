تجرب «هيئة الطرق والمواصلات» في إمارة دبي استخدام الأصباغ الملونة «الأحمر» في الشوارع التي تتغير فيها السرعة المسموح بها. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أجريت التجربة في شارع عود ميثاء «قرب تقاطع بوكدرة» على امتداد شارع دبي والعين، حيث ينزل حد السرعة القصوى من 100 كلم/ساعة إلى 80 كلم/ساعة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أنه سيتم تطبيق مراحل استخدام الأصباغ الملونة في مناطق تغيير السرعة على بعض الطرق الحيوية الأخرى في إمارة دبي وفق برنامج زمني تدريجي بهدف اعتياد السائقين عليها حرصا على سلامتهم وتفاديا للمخالفات والحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة. وقالت إنه وفقا لتوجهات «هيئة الطرق والمواصلات» التي تهدف إلى الوصول إلى رؤية «صفر وفاة» على طرق الإمارة فقد قامت الهيئة بدراسة وتطبيق مقترح تطويري على شارع عود ميثاء من خلال تلوين مسار المركبات باللون الأحمر ووضع علامات أرضية مثلثة الشكل على طرفي الخطوط الفاصلة بين المسارات. كما تتم كتابة حد السرعة القصوى على كل مسار للمركبات وتكثيف عدد اللوحات التحذيرية لخفض السرعة على الأجزاء التي يتم خفض السرعة المحددة فيه.