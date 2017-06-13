يعاني الكثيرون في اختيار الأطعمة المناسبة لتناولها في شهر رمضان على وجبة السحور، على اعتبار أنهم يعقبونها بالنوم سريعا، وهو ما قد يؤثر على عملية الهضم ويصعب حرقها، وتتسبب بتراكم الدهون خاصة حول البطن.

ووفقا لموقع أخبار 24 ينصح الأطباء والمختصون بأطعمة مناسبة لما قبل النوم، ويتم تلخيص بعضها على النحو التالي:



اللبن والزبادي:

تمتاز منتجات الألبان بأنها مصدر رائع للبروتين، حيث تعزز الإحساس بالشبع دون إحداث الشعور بالتخمة، واختيار الأنواع الخالية من السكر وقليلة الدسم مع إضافة بعض الفواكه الطازجة إليها سيشعرك بالشبع بسهولة.



الموز:

يحتوي على مادة تريبتوفان التي تساعد على النوم بسهولة، كما أنه غني بالألياف التي تمنح الإحساس بالشبع.



شرائح الديك الرومي:

يمتاز الديك الرومي بأنه خالٍ إلى حد كبير من الدهون، ويزوّد الجسم بفيتامينات “ب” التي تساعد على الاسترخاء والنوم، وتناول بعض شرائحه كوجبة خفيفة قبل النوم يشعر بالشبع دون التخمة.



الكرز:

غني بالألياف التي تمنح الإحساس بالامتلاء، ولذا يعتبر من أفضل الفواكه لفترة ما بعد العشاء، كما أنه يحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على النعاس، وغني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

الشوكولا بالحليب:

هذا المشروب غني بالسكر لكنه يساعد على الإحساس بالشبع ويزوّد الجسم بالكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية، ولكن يُنصح بعدم شرب كميات كبيرة منه، خصوصا قبل النوم.



اللوز:

إذا كنت تشتهي طعاماً مالحاً في المساء سيكون اللوز أفضل وجبة خفيفة تمنحك الشعور بالشبع وترضي رغبتك في المذاق المالح، وتزوّد الجسم بالكالسيوم والبروتين ودهون أوميغا 3 الصحية.