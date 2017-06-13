على الرغم من أن النوم هو وقت لاستراحة الجسم والعقل من أعباء وهموم الحياة، إلا أن الأحلام تعد بيئة خصبة تشكل ملاذاً للبعض للتحليق في عوالم مجهولة، تفتح الأبواب على مصراعيها للخروج من الواقع الذي يعيشون فيه.

ويحاول العلماء المعنيون بدراسة السلوك البشري منذ زمن طويل، التوصل إلى معرفة حقيقة الأحلام ومنشأها، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من التساؤلات التي لم يتوصل العلم إلى الإجابة عنها فيما يخص هذا العالم المجهول.

وتقدم صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من التفسيرات لأحلام متكررة، لا بد أنها تراودك من وقت لآخر.

1- الشريك يقيم علاقة مع شخص آخر

يراود هذا الحلم الكثيرين من الأزواج أو الزوجات، ويُعتقد أنه لا يشير إلى حدوث ذلك بالفعل، بل إنه ناتج عن العقل اللاواعي الذي يبعث برسائل خوف وقلق إلى الدماغ من احتمال التعرض للخيانة الزوجية، كما أنه ربما يكون نتيجة حدوث وقائع في الماضي تثير المخاوف من تكرارها في المستقبل.

2- فقدان الأسنان في الحلم

هذا الحلم شائع لدى الكثيرين، ويربط البعض بينه وبين الأزمات والمشاكل المادية، وفي بعض الثقافات يفسر فقدان الأسنان على أنه خوف من فقدان شخص عزيز، أو الصراع من أجل استعادة ثروة مفقودة.

3- أنت ملاحق من شخص آخر

يتكرر هذا الحلم لدى الكثير من الناس، وهو يدل في الغالب على القلق من حدث ما في المستقبل مثل مقابلة عمل أو ملاحقة قانونية، أو ربما ينتج عن وجود عمل غير منجز مع شخص ما ويؤثر ذلك على الحياة الحالية لصاحب الحلم.

4- السقوط من مكان مرتفع

من منا لم يراوده هذا الحلم؟ ويمكن التمييز بين حالتين، فإذا كنت تسمتع بالسقوط وكأنك في مدينة ملاهي، فهذا يعني أنك تنتظر مغامرة سعيدة في حياتك، أما إذا لم تكن سعيداً من السقوط، فأنت تشعر بالقلق من الخطوة التالية في حياتك.

5- أنت في بيت غير معروف

تعكس المنازل في الأحلام بشكل عام وجهة نظرنا من موقعنا في العالم، حيث أن المنزل من الخارج يعكس ما ترغب للعالم الخارجي أن يشاهد من حياتك، فإذا كانت النوافذ نظيفة والحديقة مرتبة، فأنت تحاول إظهار أن حياتك منظمة وكل شيء تحت السيطرة.

أما ما يحدث داخل المنزل، فيعطي فكرة عن حالتك العاطفية، وإذا انهار المنزل، فأنت في حالة سيئة وبحاجة لبعض الراحة، ويجب أن تنتبه إلى ما يحدث داخل غرف المنزل في الحلم والرسائل التي تحاول أن تنقلها إليك.