ألقت الدوريات الأمنية القبض على متسول يحمل "هوية زائر"، بعدما قام بالتسول أمام أحد المساجد، مدعيًا أنه مصاب بالصمم، وأنه غير قادر على الحركة.



وأظهر مقطع فيديو المتسول أمام أحد المساجد؛ حيث ادعى أنه لا يسمع، فقام مواطن بالاتصال على مكافحة التسول للإبلاغ عنه، فوجد الهاتف مقطوعاً، فاتصل بالدوريات الأمنية، ولاحق المتسول حتى تم القبض عليه.وتبين بعد تفتيش المتسول أنه وافد يحمل "هوية زائر"، وأنه بصحة جيدة، وأن ادعاءه الصمم غير صحيح، كما كشف التفتيش عن أنه جمع مبلغ 528 ريالاً من جراء جلوسه أمام المسجد عند صلاة المغرب