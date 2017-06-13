أعلنت وسائل إعلام صينية عن إطلاق قطار يعمل من دون سكة حديد، لمواجهة زحمة السير في البلاد، ويعدّ الأول من نوعه في العالم.

وأفادت التقارير بأن طول القطار يبلغ نحو 30 متراً، ويمكنه استيعاب 307 ركاب، وتصل سرعته إلى 70 كلم في الساعة الواحدة.

وأوضحت أن القطار المذكور يستخدم العجلات المطاطية ومزود بأجهزة استشعار يمكنها تحديد المسارات على الطريق، ما يتيح للقطار إمكانية التنقل بحرية من دون الحاجة إلى قضبان حديدية.

وكلّف القطار الجديد نحو خمس تكلفة نظام مترو الأنفاق الذي يكلف عادة نحو مائة مليون دولار أميركي، ومن المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.