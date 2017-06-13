من حيث عدد السكان، فإن آسيا هي القارة التي تحتضن أكبر نسبة من البشر بفعل وجود دول ذات كثافة سكانية ضخمة مثل الصين والهند وماليزيا، لكن ماذا عن عدد البلدان في كل قارة؟

كونُ آسيا هي القارة الأكثر كثافة سكانية لا يعني أنها القارة التي يوجد بها العدد الأكبر من البلدان، بل إن القارة الأفريقية هي صاحبة المركز الأول.

وهنا قائمة بعدد البلدان في كل قارة.

1 - أفريقيا 54 بلدا

2 - أوروبا 47 بلدا

3 - آسيا 44 بلدا

4 - أميركا الشمالية 23 بلدا

5 - أوقيانوسيا 14 بلدا

6 - أميركا الجنوبية 12 بلدا

7 - القارة القطبية الجنوبية (لا توجد فيها دولة)