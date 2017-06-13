لم نسمع من قبل أن كلباً تحول إلى رجل شرطة، ولكن هذا ما حدث بالفعل في كولومبيا عندما انضم أحد الكلاب الضالة إلى سلك الشرطة، وتم إعطاؤه بزة خاصة برجال الشرطة.



أثناء تجواله في دورية روتينية في شوارع بوغوتا، قام الشرطي نيكولاس إليخاندر والتيروس بإنقاذ كلب مشرد واصطحبه معه إلى قسم الشرطة، حيث تم تبنيه، وإعطاؤه بزة شرطة لينضم إلى سلك الشرطة.

ويقوم الكلب آزول الآن بدوريات برفقة زميله، في الشوارع على متن حصان تارة، وعلى متن دراجة نارية تارة أخرى وهو يرتدي زي الشرطة الكامل. ويرافق الكلب دوريات الشرطة بالطائرات الحوامة، كلما ناداه الواجب.

من الجدير بالذكر بأن الكلب آزول يحظى بشعبية كبيرة بين النساء والأطفال الذين يلتقطون الصور معه كلما شاهدوه في الشوارع، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.