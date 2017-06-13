يعتقد الكثيرون أن أضرار الشخير تقتصر على إزعاج الآخرين والشعور بالحرج من ذلك، غير أن الدراسات الحديثة تؤكد أن حالات توقف التنفس الناجمة عن الشخير تزيد احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 40% عن المعدل الطبيعي.

وربط الباحثون بين الشخير والعديد من الأمراض والاضطرابات الجسدية والنفسية مثل أمراض القلب والقلق والاكتئاب، وفيما يلي أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان بسبب الشخير بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

1- السكتة الدماغية

بينت نتائج تحليل البيانات الصحية لإحدى الدراسات المتعلقة بعادات النوم وجود صلة بين الشخير وتصلب الشرايين السباتية في الرقبة، ويمكن أن يسبب ذلك إصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة عند هؤلاء المرضى.

2- أمراض القلب

من المعروف أن مشاكل توقف التنفس أثناء النوم الناجمة في كثير من الأحيان عن الشخير ترتبط بشكل كبير مع مشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية قاتلة.

3- عدم انتظام ضربات القلب

يؤدي الشخير المصاحب لتوقف التنفس على المدى الطويل إلى عدم انتظام في ضربات القلب، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس معرضون للإصابة بالارتجاف الأذيني وهو النوع الأكثر شيوعاً من عدم انتظام ضربات القلب.

4- ارتجاع المري

وهو أمر شائع بين الذين يعانون من توقف التنفس، ويتجلى بامتصاص محتويات المعدة باتجاه المري أثناء التنفس.

5- حوادث السيارات

يتسبب الشخير بالحرمان من النوم لدى الكثيرين، ويؤثر ذلك بشكل كبير على قدرتهم على أداء مهام عملهم اليومية أثناء النهار، ويمكن أن يتسبب ذلك بالعديد من الحوادث القاتلة.

6- الاكتئاب

أظهرت دراسة حديثة أن قلة النوم الناتجة عن الشخير يمكن أن تسبب حالات من القلق والاكتئاب الشديد، بالإضافة إلى العديد من المشاكل النفسية والعصبية الأخرى وذلك نتيجة عدم حصول الدماغ على كمية الأكسجين التي يحتاجها.

7- الصداع

أشارت نتائج دراسة على 268 شخاص يعانون من الشخير إلى وجود علاقة وثيقة بين حالات الصداع الصباحية من جهة والشخير وتوقف التنفس أثناء النوم من جهة أخرى.

8- كثرة التبول الليلي

يضطر كثيرون إلى الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل للتبول، وربطت بعض الدراسات بين التبول المتكرر في الليل وحالات توقف التنفس والشخير أثناء النوم.

9- الخطر على الجنين

ينتج الشخير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل عن زيادة الوزن عند المرأة، ويمكن أن يترافق مع مضاعفات خطيرة تهدد حياة الجنين، لذلك يجب استشارة الطبيب عند زيادة الشخير عند المرأة الحامل.

10- الوزن الزائد

تشير الإحصائيات إلى أن نصف الأشخاص الذين يعانون من وزن زائد لديهم اضرابات في النوم تترافق مع الشخير، ومن حسن حظ هؤلاء أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في التخفيف من أعراض هذه المشكلة.