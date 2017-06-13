أطلقت شركة غوغل الأحد خدمة جديدة، تعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز لتحديد الاتجاه الصحيح للقبلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، تحمل اسم "محدد القبلة".

وتتوفر هذه الخدمة على متصفح شبكة الإنترنت، ما يسمح لجميع المستخدمين الوصول إلى الخدمة بغض النظر عن نوع هاتفهم الجوال. توجه الخدمة المستخدم إلى الكعبة من خلال الكاميرا على أجهزة أندرويد من خلال تحديد موقعهم ومن دون حفظ أي صور. أما على نظام تشغيل "آي أو إس"، يعمل "محدد القبلة" من دون الكاميرا. وتستمر هذه الخدمة حتى بعد شهر رمضان.

ويأتي هذا التحديث من ضمن التحديثات التي أطلقتها شركة غوغل بمناسبة شهر رمضان الكريم في تطبيقاتها، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ مسلسل رمضاني على منصة يوتيوب من مختلف أنحاء الوطن العربي.