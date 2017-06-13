يعد الصندل حذاء مثالياً للمرأة خلال فصل الصيف لما يوفره لها من راحة وتهوية جيدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. وفي صيف 2017 يطل الصندل بتصاميم جذابة، حيث إنه يزدان بالفيونكة أو الريش أو يخطف الأنظار إليه من خلال المزج بين الألوان.

ولمزيد من الراحة يشهد الشبشب رواجاً كبيراً هذا الصيف، ولكنه يطل بتصاميم أنيقة وفخمة. وفيما يلي لمحة سريعة على أبرز اتجاهات موضة الصنادل.

1 - الشبشب:

قالت كلاوديا شولتس، من الرابطة الألمانية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية، إن الشبشب يغزو موضة الصيف هذا العام، لأنه يمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء المشي ويوفر لأقدامها تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ولإطلالة أنيقة، يطل الشبشب بتصاميم فخمة وجذابة، حيث إنه يأتي بكعب عال أو يتلألأ بالألوان الميتالك البراقة، كالذهبي والفضي، أو يأتي مرصعاً بالترتر.

ويظهر الشبشب بأشكال مختلفة هذا الموسم؛ فإلى جانب الشكل التقليدي يطل الشبشب بمظهر حذاء البابوش أو السابوه؛ حيث إنه يتخذ شكلاً نحيفاً ويكون مغلقا من الأمام وذا مقدمة مدببة.

ولمزيد من الراحة يأتي الشبشب بنعل ضخم يتألف من عدة طبقات ذات ألوان مختلفة، والتي تبدو كأشرطة ملونة فوق بعضها البعض، مما يضفي لمسة جاذبية على الشبشب.

ومن جانبها، قالت كريستينا كاسباري-جالوس، من الرابطة الألمانية لمصممي الأزياء والمنسوجات، إن موضة هذا العام تشهد روجا كبيرا للشبشب على غرار شبشب الاستحمام الأسطوري "Adilette" من أديداس، موضحة أنه يأتي بنعل من البلاستيك، ولكنه يطل بمظهر أكثر جاذبية من ذي قبل؛ حيث إنه يزدان بنقوش الزهور أو الأشرطة الملونة.

2 - الصندل ذو الكعب:

قالت كاسباري-جالوس إن الصندل ذا الكعب يحل هذا الموسم محل الصندل ذي النعل المسطح، وذلك ليضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة من ناحية، ويجعل المرأة قصيرة القامة تبدو أطول من ناحية أخرى.

وإلى جانب الكعب المخروطي والكعب السميك والضخم، يتألق الصندل هذا الصيف "بكعب القطة" "Kitten Heel" المفعم بالأنوثة والرقة، وهو كعب نحيف لا يزيد ارتفاعه عن 5 سم.

3- حليات الزينة:

أشارت خبيرة الموضة كاسباري-جالوس إلى أن الجاذبية تمثل عنوان موضة الصنادل هذا الصيف، وهو ما يتحقق من خلال حليات الزينة، مثل الفيونكة والريش والشرابة.

كما تخطف الصنادل الأنظار إليها من خلال المزج بين أكثر من لون، تصل في بعض الموديلات إلى 4 ألوان، مثل الأحمر والأبيض والأصفر والأزرق.