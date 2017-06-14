وقع المطرب الشعبي محمود الليثي، ضحية برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الإثنين.

وبدأ «الليثي»، في التوتر بمجرد زيادة سرعة السيارة بشكل كبير وسط الكثبان الرملية، مخاطبًا السائق: «أبوس رجلك عايز أنزل، أقف يا جدع»، موجهًا له الضربات والشتائم.

ودخل «الليثي» في حالة صدمة بعد تيقنه من وقوع السيارة في بحيرة رمالة متحركة، محاولًا تقديم العون لقائد السيارة بعد محاولة الغرق المزعومة.

وناشد «الليثي» أحد الأشخاص المتواجدين معه لإنقاذه، قائلا: «عندي عيال وحياة أبوك، أبوس رجلك، علشان خاطر ولادي يا رب»، آخذا في الصراخ مع اقتراب السحلية الكبيرة منه.

ودخل «الليثي» في موجة غضب عارمة فور اكتشافه حقيقة المقلب، ونزع الفنان رامز جلال، لقناع السحلية، منهالا عليه بالضرب والسباب، قائلا: «أنت بتستعبط ولا إيه، أنا مبحبش الهزار، روحي راحت، كنت هموت».