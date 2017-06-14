كشف الشيخ محمد العريفي أنه رأى أحد الأنبياء في منامه ، وذلك خلال استضافته ببرنامج تحقيق على قناة المجد الفضائية .

وفي سؤال للعريفي حول رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ، قال العريفي أنه يتمنى ولكن لم يتشرف بذلك ، ولكنه رأى في منامه نبينا إبراهيم عليه السلام قبل 22 عاماً .

وحول الرؤية قال العريفي : ” رأيت كأنني في صحراء وإذا إبراهيم عليه السلام مقبل يمشي ومعه صبي صغير ، فالتقيت به ومد يده لي ومعه 3 مساويك وناولني إياها فأخذتها ، وانتهت الرؤية على ذلك ” .

وعن تفسيرها أوضح العريفي أنه قد قيل له يمكن أن تكون 3 سُنن ، وقيل أنها 3 ابتلاءات ، ولكنه ليس متأكداً من تفسيرها .