تعرض الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي والأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب لموقف طريف، وذلك بعد إصرار طفلتيه على الظهور خلفه خلال استضافته ببرنامج “تفاعلكم” على فضائية العربية.
وأظهرت المقاطع المصورة الدكتور الحبيب أثناء ظهوره على الشاشة، وفي خلفيته الطفلتان أثناء محاولتهما الظهور عبر الكاميرات، فيما توجهت مقدمة البرنامج بسؤال للحبيب عن الطفلتين اللتين تتحركان وراءه.
وأجاب استشاري الطب النفسي بأنهما طفلتاه، حيث إنه ينظم حفلة في منزله لمجموعة من رواد الإعلام بالمملكة، كأمسية رمضانية، وعندما شاهدته الطفلتان وهو يسجل مع البرنامج حاولا الظهور خلفه رغم محاولات المصور إبعادهما.