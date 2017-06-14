أظهر تسجيل مصور مثير، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام مغامر على متن جهاز الطيران الشخصي النفاث "هايدروبورد" برفع قارب شراعي انقلب في المياه بعد فقدان طاقمه السيطرة عليه.

وظهر المنقذ وهو يغطس في المياه ويمسك بشراع القارب الضخم، وينطلق به إلى الأعلى بكل شجاعة، بعد أن طلب طاقم القارب المساعدة منه.

وبعد أن قام بمهمته بنجاح باهر، هتف المنقذ ابتهاجاً وبدأ بتأدية حركات بهلوانية مدهشة في الهواء وسط هتاف الحاضرين في المكان وضحك مصور الفيديو. وتم تصوير الفيديو المدهش في مركز ميشن باي الرياضي بمدينة سان دييغو.

ولقي الفيديو رواجاً واسعاً على الشبكة العنكبوتية حيث حصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى 876,000 مشاهدة بعد نشره بعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.