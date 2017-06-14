تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في مدينة شينزين بجنوبي الصين التي ضربها إعصار ميربوك امس الثلاثاء.

وأدى الإعصار الذي ضرب هونغ كونغ وجنوب الصين مساء الاثنين الماضي لهطول أمطار استوائية على شينزين.

وعاد نحو 2200 قارب صيد للموانئ للاحتماء من الاعصار، كما تم إلغاء 232 رحلة جوية في شينزين. ولكن إدارة المدينة قالت إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال مسافرون إن الآلاف حوصروا في مطار بكين الدولي ، ولكن متحدثة قالت ان المطار لم يقم بإحصاء عدد الرحلات التي تم تأجيلها بسبب الطقس السيئ.

وفي هونغ كونغ، تم إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية بينما تم تأجيل 350 رحلة.

احتاج عشرة اشخاص إلى العلاج خلال العاصفة، وفقا لهيئة المستشفيات في هونغ كونغ، ولكن جميعهم خرجوا من المستشفى لاحقا. وقد سعى حوالي 240 آخرين للإقامة في ملاجئ خصصتها الحكومة للفرار من آثار العاصفة.

وأكدت الحكومة أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية.